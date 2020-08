Stasera in tv, 2 agosto, su Rai1 un'altra puntata di "Non dirlo al mio capo". Con Vanessa Incontrada

02 agosto 2020 a

Stasera in tv, 2 agosto, su Rai1 un'altra puntata di "Non dirlo al mio capo" (ore 21,25.). Si tratta della terza puntata della seconda stagione (replica) della serie con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

Stasera in tv, 2 agosto, su Rai3 va in onda "A raccontare comincia tu". Raffaella Carrà intervista Riccardo Muti

La trama: Nina ha passato la notte con Enrico e crede in una loro riconciliazione. Ma in studio irrompe Diego Venturi, un affascinante italo-spagnolo, amico di vecchia data ed ora avvocato della controparte in una causa contro un cliente di Enrico. La cosa getta nelle ortiche anche Lisa che, ignara di chi fosse Diego, in un momento di debolezza, gli ha confessato che le piace ancora Enrico.