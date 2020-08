Stasera in tv, 2 agosto, su Rai3 va in onda "A raccontare comincia tu". Raffaella Carrà intervista Riccardo Muti

02 agosto 2020 a

Stasera in tv, 2 agosto, su Rai3 (ore 21,20) va onda "A raccontare comincia tu" la trasmissione in cui stavolta Raffaella Carrà incontra un "gigante" dei nostri tempi, Riccardo Muti. Un'intervista in punta di piedi, emozionante e di grande complicità, nel corso della quale i telespettatori potranno scoprire il Maestro lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell'intimità di un luogo a lui caro, la sua casa a Ravenna, raccontarsi senza filtri alle telecamere e a Raffaella.