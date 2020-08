Ascolti tv sabato 1 agosto 2020, la gara degli ascolti vinta da Rai1 con Una storia da cantare

02 agosto 2020 a

"Una storia da cantare-Adriano Celentano" trasmesso su Rai1 e condotto da Bianca Guaccero ed Erico Ruggeri, è stato il programma più visto della serata del primo agosto 2020. Lo segue a ruota "La sai l'ultima?" su Canale 5, affidato alla conduzione di Ezio Greggio, con poco più di 1 milione e duecentomila spettatori.

Nel dettaglio Una storia da cantare – Adriano Celentano è stato visto da 1.767.000 telespettatori, con uno share del 11,74%. Su Rai 2, invece, il film Lei è la mia pazzia ha catturato l'attenzione di 988.000 telespettatori, guadagnando uno share 6,11%.

Su Rai 3, il film cult Per qualche dollaro in più ha fatto 973.000 telespettatori, ottenendo uno share 6,55%. In prima serata su Canale 5 è andato in onda La sai l'ultima? che ha registrato 1.275.000 telespettatori, quindi share 8,91%. Su Italia 1 il film d'animazione L'era glaciale 4 – Continenti alla deriva è stato visto da 881.000 telespettatori, ottenendo uno share 5,67%. Su Rete 4 Una vita ha raccolto davanti allo schermo un netto di 849.000 telespettatori, guadagnando uno share 5,87%. Su La7 il film Sindrome cinese ha registrato 387.000 telespettatori, ovvero uno share 2,57%.