Agosto con "Gomorra" su Tv8: stasera 2 agosto scatta la seconda stagione

La serie "Gomorra" di nuovo su Tv8, in chiaro. Scatta oggi la seconda stagione con i primi due episodi (ore 21,30), interpretati da Salvatore Esposito e Marco D’Amore. La serie ha superato i confini nazionali diventando un successo internazionale: venduta in 130 paesi con il New York Times che l’ha inserita nella classifica delle 10 migliori serie del 2016, mentre il Guardian l’ha paragonata a “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese.

Dopo il successo della prima stagione, torna ancora sul digitale la serie kolossal prodotta da Sky Atlantic. L'era del clan Savastano sembra giunta al termine spalancando un vuoto di potere che Ciro e Salvatore Conte vogliono riempire stringendo nuove alleanze.