Stasera in tv, 2 agosto, su Iris il film "Mission to Mars"

Stasera in tv, 2 agosto, su Iris va in onda il film "Mission to Mars" (ore 21). La pellicola di fantascienza è del 2000, la regia di Brian De Palma, nel cast ci sono Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, Kim Delaney, Elise Neal e Connie Nielsen.

La trama: qualcosa è andato storto nella missione di esplorazione di Marte, immediatamente viene allestita una missione di soccorso per recuperare i sopravvissuti e scoprire cosa è successo. Dopo mesi di viaggio nello spazio l'equipaggio arriva all'accampamento e trovano un solo superstite.