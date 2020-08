Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Indiscrezioni sulla rottura e vacanze separate

02 agosto 2020 a

Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero essersi lasciati di nuovo. Nelle ultime ore si vocifera di una rottura dopo la chiacchieratissima riconciliazione avvenuta in pieno lockdown. Ora invece i due sono lontani.

Potrebbe trattarsi di una piccola scaramuccia, ma il silenzio sui social desta sospetto. Fino a pochi giorni fa l'influencer e il dj veronese pubblicavano sui social scatti che li ritraevano insieme e felici, mentre da un po' nelle stories c'è spazio solo per i reciproci impegni professionali. Ora Giulia si trova vicino alla famiglia, mentre Damante invece è volato in Sardegna. Da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivate smentite o conferme.