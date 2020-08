Antonella Elia e Pietro Delle Piane, silenzio social dopo la rottura a Temptation Island

Alla base ci sarebbe la perdita di consenso di lui

Non solo la rottura a Temptation Island, adesso anche la "fuga" dai social. Un silenzio, una chiusura con la sfera pubblica quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane che hanno spento i social network dopo l’epilogo amaro della loro storia d’amore nel docureality di Canale la cui ultima puntata è andata in onda giovedì scorso.

Tutti i protagonisti del cast hanno ripreso a utilizzare i social, riportando, in particolare, il post pubblicato da Filippo Bisciglia e rivolto a tutte le coppie di questa edizione. Non lo hanno fatto - come fa notare Fanpage.it - Antonella e Pietro, una scelta che testimonia l’evidente volontà di prendersi una pausa da tutto quello che è accaduto e decidere da soli che cosa fare della loro storia dopo le cose, alcune considerate gravissime, accadute in tv. I profili Instagram ufficiali dei due sono spenti, aggiornati solo con gli ultimi video tratti dalla puntata finale di Temptation Island. Dopo giovedì 30 luglio, entrambi hanno smesso di condividere contenuti, video o storie che aiutassero quanti li seguono a capire cosa sta accadendo nelle loro vite dopo la fine del reality. Le ragioni del silenzio di Pietro potrebbero trovare una spiegazione, secondo la fonte, nella perdita di consenso subita.