02 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 2 agosto, su Canale5 va in onda il film "Fiore del deserto" (ore 21,20). Pellicola tedesca del 2009, regia di Sherry Hormann, nel cast ci sono Liya Kebede, Sally Hawkins, Craig Parkinson, Meera Syal, Anthony Mackie, Juliet Stevenson, Timothy Spall, Soraya Omar-Scego, Chris Wilson ed Eliezer Meyer.

Stasera in tv, 2 agosto, su Rete4 il film "Forrest Gump" di Robert Zemeckis con Tom Hanks



La trama: la vita di Waris Dirie è iniziata nei deserti africani e proseguita nel mondo delle top model. Nata in un villaggio della Somalia, da una famiglia di nomadi con dodici figli, subì l'infibulazione piu' o meno a cinque anni. Quando ne aveva tredici il padre la vendette a un uomo di sessant'anni: Waris non accetto' quel destino, fuggì a Mogadiscio, e poi a Londra, nella residenza di uno zio ambasciatore, come cameriera. Quando l'uomo fu richiamato in Somalia, lei decise di restare in Inghilterra. Sola e analfabeta iniziò a guadagnarsi da vivere con lavori umili. Si iscrisse a una scuola serale, finche' un giorno un fotografo, Terry Donaldson, la convinse a posare. All'improvviso il suo destino cambiò. Iniziò così una fortunatissima carriera di fotomodella. Al culmine del successo, Waris ha trovato il coraggio di raccontare la propria storia.Oggi Waris Dirie è il portavoce ufficiale della campagna dell'ONU per eliminare le mutilazioni femminili.