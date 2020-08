02 agosto 2020 a

Stasera in tv, 2 agosto, su Italia1 va in onda il film "Prince Of Persia" (ore 21,20). Pellicola americana del 2010, la regia è di Mike Newell, nel cast ci sono Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Toby Kebbell, Reece Ritchie e Ambika Jois. La trama: Dastan, uno dei principi di persia, rimane vittima di un complotto del perfido zio e viene accusato di aver assassinato il re. Mentre fugge il suo destino si incrocia con quello della principessa Tamina, guardiana del pugnale magico che contiene la sabbia del tempo.