Manuela Arcuri in topless, 43 anni e non sentirli: sfila la parte alta del bikini e scatena i fan

Lo scatto che rende bollente Instagram

01 agosto 2020 a

a

a

Manuela Arcuri, 43 anni e non sentirli. Minimamente. La showgirl esalta i fan con uno scatto postato sull'account Instagram che ne rivela tutta la sua bellezza. Manuela in vacanza, in splendido bikini viola, decide di sfilare la parte alta e di farsi fotografare. Uno scatto che la rivela in topless ai suoi numerosi follower.

Un pensiero ai fan, quello di mostrarsi più sexy che mai, ricambiato con una pioggia di like e con commenti di ammirazione. Manuela Arcuri si rivela sempre bellissima: la showgirl copre il seno con le braccia in una posa sensualissima e i social ringraziano.