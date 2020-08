Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, L'isola della luce del premio Oscar Nicola Piovani su Rai5

Spettacolo dal Teatro Greco di Siracusa

Ha inaugurato la rassegna "Inda 2020" al Teatro Greco di Siracusa il dramma musicale del Premio Oscar Nicola Piovani "L'isola della luce", che Rai Cultura propone questa sera in prima serata, sabato 1 agosto alle 21.15 su Rai5.

La cantata per soli, coro e orchestra, su versi di Vincenzo Cerami, ha per tema la nascita di Apollo portatore di luce. Lo spettacolo vede protagonisti sulla scena la cantante Tosca, l’attore Massimo Popolizio e il soprano Maria Rita Combattelli. A dirigere 20 strumentisti e 12 coristi è impegnato lo stesso Nicola Piovani. Lo spettacolo è prodotto dall’Inda, in collaborazione con il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania.