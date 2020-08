Stasera, 1 agosto, su Tv8 il film "Balla coi lupi" di Kevin Costner

01 agosto 2020 a

Stasera in tv, 1 agosto, su Tv8 va in onda il film "Balla coi lupi" di Kevin Costner. Pellicola americana del 1990, regia di Kevin Costner che è anche l'attore principale. Nel cast anche Graham Greene, Mary McDonnell, Rodney A. Grant.

La trama: il tenente John Dumbar (Kevin Costner) diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l'autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambiera' profondamente e lo fara' rinascere come un uomo nuovo nella tribu' di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.