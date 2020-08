Stasera in tv, sabato 1 agosto 2020: su Rai4 il film thriller "The expatriate – In fuga dal nemico": trama

01 agosto 2020 a

Stasera, sabato 1 agosto alle 21.10, verrà trasmesso su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) il film “The Expatriate – In fuga dal nemico, con Aaron Eckhart, Liana Liberato e Neil Napier. Il vedovo Ben Logan è un ingegnere che si è trasferito da New York ad Anversa con la figlia adolescente Amy per lavorare in una succursale di una multinazionale che si occupa di tecnologie.

Quando uno dei suoi colleghi gli fa notare che un brevetto della società è sbagliato, Ben lo fa presente al capo della sede, ma quando si reca di nuovo in ufficio per recuperare un oggetto dimenticato, lo trova completamente vuoto, senza persone nè mobili. Confuso e scioccato, scopre che il suo conto bancario e tutti i registri delle sue email e telefonate non esistono più: è come se qualcuno voglia eliminare la sua esistenza. Ex agente della CIA, Ben scopre di trovarsi nel mezzo di un’enorme cospirazione internazionale. Riuscirà a mettere in salvo se stesso e la figlia Amy?