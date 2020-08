Strage di Bologna, su Rai Movie domenica 2 agosto il film "Da zero a dieci" di Luciano Ligabue

01 agosto 2020 a

Per ricordare i quarant’anni dalla strage di Bologna, domenica 2 agosto 2020 alle 21.10, Rai Movie propone, in prima tv Rai, il film “Da zero a dieci” di Luciano Ligabue, con Pierfrancesco Favino, Stefano Pesce, Massimo Bellinzoni e Stefano Venturi.

La pellicola, candidata ai Nastri d'Argento nel 2002, è ambientata nell’estate del 2000. A vent'anni dalla strage di Bologna, quattro amici passano un weekend a Rimini per ricordare un compagno vittima del tragico attentato. Un film cult che ha avuto un grande successo, non solo fra gli appassionati del cantante di Correggio e che viene riproposto proprio nella data del 2 agosto.