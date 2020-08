Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, Una vita su Rete4: le anticipazioni

01 agosto 2020 a

Stasera in tv, sabato 1 agosto 2020, in prima serata su Rete4 alle ore 21.20, va in onda Una vita. Le anticipazioni dicoo che Ramon organizza una merenda con le vicine per aiutare Carmen a integrarsi, ma il risultato non è quello sperato e Carmen accusa Ramon di volerla trasformare in una copia di Trini.

Camino supera la paura e balla con Cesáreo al pomeriggio danzante. Emilio confessa a Camino di essersi innamorato di Cinta, e quest'ultima si confida con la sua tata Arantxa. Felicia sorprende gli innamorati mentre si baciano per strada. Agustina viene a sapere dal medico che sta per morire e da' la notizia a Ursula, che resta sconvolta. Genoveva decide di pagare Marlene per farsi dare i negativi delle foto che ritraggono Alfredo in atteggiamenti equivoci con il fratello di Marlene. Quando le donne si incontrano per lo scambio, però, Genoveva la avvelena.