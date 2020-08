Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, film e programmi: cosa vedere. Da Adriano Celentano a La sai l'ultima?

Le proposte della prima serata

Programmi e film di stasera in tv, 1 agosto 2020. Una guida come consiglio su cosa vedere in prima serata per chi decide di restare a casa di sabato. Su Rai1 replica della seconda puntata di "Una storia da cantare" e poi sono in programma le repliche della digital edition di "La sai l'ultima?" su Canale 5. La seconda puntata del programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero sulla rete ammiraglia Rai, sarà dedicata ad Adriano Celentano.

Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, su Italia1 L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva

L'offerta dei film è importante. Su rai2 c'è il thriller "Lei è la mia pazzia", poi ecco il western "Per qualche dollaro in più" su Rai Tre, il film drammatico "Joy" su Rai Movie, il film d'animazione "L'Era Glaciale 4" su Italia Uno e "Balla coi lupi" su Tv8.

Ecco un breve riepilogo dell'offerta dei vari palinsesti per la prima serata.

Rai Uno 21:25 – Una storia da cantare (Show )

Rai Due 21:05 – Lei è la mia pazzia (Film thriller)

Rai Tre 21:25 – Per qualche dollaro in più (Film western)

Rai Movie 21:10 – Joy (Film drammatico)

Rete 4 21:27 – Una vita (Serie tv)

Canale 5 21:45- La sai l'ultima? (Game Show)

Italia Uno 21:20 – L'era glaciale 4: Continenti alla deriva (Film d'animazione)

La5 21:10 – Temptation island (Programma d'intrattenimento)

La7 21:15 – Sindrome cinese (Film drammatico)

TV8 21:30 – Balla coi lupi (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Pinocchio (Film thriller)

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo, il film diretto da Garrone racconta fedelmente la favola di Collodi con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto.