Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, su Italia1 L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva

01 agosto 2020 a

Appuntamento televisivo con L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva. Il film va in onda oggi sabato 1 agosto 2020 in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.

L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva è un film d'animazione del 2012, quarto capitolo della serie cinematografica L'era glaciale.

La trama racconta che Scrat sta cercando ancora di seppellire la sua ghianda quando apre una fenditura e precipita fino al centro della Terra, causando una catastrofe planetaria dalla quale si innesca la deriva dei continenti. Un film cult, che piace ai piccoli ma che conquista anche i grandi.