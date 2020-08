Stasera in tv sabato 1 agosto 2020, La sai l'ultima? Digital edition su Canale 5: gli ospiti

01 agosto 2020 a

Va in onda stasera, sabato 1° agosto 2020 in prima serata su Canale 5. l'appuntamento con “La sai l’ultima? – Digital Edition”, il varietà condotto da Ezio Greggio.

Anche in questa puntata le tre compagini capitanate da fuoriclasse della comicità italiana, rispettivamente Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

I concorrenti si affrontano singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno è avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico.

La competizione sarà arricchita dalla presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.

Gli ospiti della terza puntata sono Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi.