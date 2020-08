Stasera in tv, 1 agosto, su Rai3 il western "Per qualche dollaro in più" di Sergio Leone

01 agosto 2020 a

Stasera in tv, 1 agosto, su Rai3 va in onda uno dei film pilastri del genere western: "Per qualche dollaro in più" (ore 21,25). Si tratta del secondo film della trilogia "del dollaro" di Sergio Leone. Due pistoleri danno la caccia a un bandito messicano, uno per la taglia l'altro per ucciderlo.

Pellicola del 1965 - Italia, Germania e Spagna - nel cast ci sono Clint Eastwood, Mario Brega, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Mara Krupp, Luigi Pistilli e Klaus Kinski. Le musiche sono di Ennio Morricone. All'epoca incassò tre miliari e mezzo di lire.