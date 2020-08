Stasera in tv, 1 agosto, su Rai2 il film "Lei è la mia pazzia"

01 agosto 2020 a

Stasera in tv, 1 agosto, su Rai2 in prima televisiva va in onda il film "Lei è la mia pazzia" (ore 21,05). Pellicola americana - genere thriller - del 2020, la regia è di Colin Theys. Nel cast ci sono Houston Stevenson, Julia Blanchard, Felicity Mason e Jackson Dockery

Stasera in tv, 1 agosto, su Rai1 c'è "Una storia da cantare": Celentano protagonista



La trama: una giornata idilliaca al mare si trasforma improvvisamente in un incubo quando Alison e suo fratello Kevin vengono salva ti dall'attacco di uno squalo da Daniel, un ragazzo dalla personalità misteriosa...