Stasera in tv, 1 agosto, su Rai1 c'è "Una storia da cantare": Celentano protagonista

01 agosto 2020 a

a

a

È Adriano Celentano il protagonista dell'appuntamento con “Una storia da cantare”, il programma condotto da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero dall’Auditorium Rai di Napoli, in onda stasera in tv 1 agosto, alle 21.25, su Rai1.

Un posto al sole su Rai3: le anticipazioni degli episodi della soap in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020

E’ stato l’Elvis Presley della musica italiana, il primo a portare il vero rock’n’roll alle masse, in grado di mescolare divertimento, impegno, delirio, indipendenza, restando sulla breccia talmente tanti anni da non saper nemmeno più lui quanti sono. E capace di stracciare la concorrenza di tutti i suoi colleghi più giovani confermandosi come il Re. A rendere omaggio a questo straordinario artista saranno grandi personaggi della musica di oggi e di ieri che interpreteranno dal vivo le sue hit, sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo. Insieme a loro, amici, attori e volti dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con il Molleggiato e le sue canzoni.