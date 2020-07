Fabio Fulco, matrimonio dell'attore di Un posto al sole con la giovane Veronica Papa

31 luglio 2020 a

Nozze in vista per l'attore di Un posto al sole, Fabio Fulco con la modella Veronica Papa. "Stiamo pensando seriamente al matrimonio", ha detto in una intervista a Intimità. "Durante il lockdown, tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente", ha affermato.

L'attore, 50 anni il 4 agosto, ha 25 anni più della fidanzata, ma vive la sua età come un problema: "Ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati. Finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli".

Veronica, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss mondo nel 2016, arriva per Fabio dopo la dolorosa fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto, durata 12 anni.