Una vita, anticipazioni della soap di Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 agosto 2020: Genoveva, piano con Alfredo

L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5 ogni giorno con tanti appassionati davanti alla tv. Parliamo della seguitissima soap Una vita, della quale forniamo le anticipazioni degli episodi in onda da domenica 2 agosto a sabato 8 agosto. ,

Genoveva aiuterà Alfredo nella sua truffa, che consiste nel fare in modo che gli abitanti investano sulla Banca Americana per mandarli in rovina. La donna rapirà Milagros per creare confusione. Inoltre, la povera Agustina – vittima di un inganno – tenterà il suicidio.

Domenica 2 agosto

Carmen accusa Ramon di volerla trasformare in una sorta di copia della moglie defunta Trini. Genoveva paga Marlene per farsi dare i negativi delle foto che ritraggono Alfredo in atteggiamenti equivoci con il fratello della donna. Genoveva ha un piano diabolico. Avvelena Marlene poi fa portare via un baule che sembra contenere proprio il cadavere della ragazza.

Lunedì 3 agosto



Genoveva si allea con Alfredo nelle sue truffe. Arriva Milagros e Carmen si infuria perché Alfredo non l'ha informata. Cinta non riesce ad accettare la fine della relazione con Emilio. Avvilita decide di partire insieme ai genitori per l'Argentina. In realtà, anche Emilio soffre tanto e la madre lo rimprovera per la sua incapacità di reagire.

Martedì 4 agosto

Carmen, una volta passata la rabbia nei confronti di Ramon, nota che è molto impacciato con la figlia Milagros. Non fa che collezionare un errore dopo l'altro. Così, decide di dargli qualche consiglio. Agustina intende arrendersi alla malattia. Viene accudita da Ursula, che tuttavia ha pessime intenzioni. Cinta chiede ai genitori di portarla in Argentina, ma loro sembrano contrari. Alfredo e Genoveva hanno un piano ben preciso. Spingere tutti i vicini di Acacias a fare investimenti sbagliati e mandarli in rovina.

Mercoledì 5 agosto

Cinta spiega alla madre di essere triste perché la relazione con Emilio è finita. Ramon è sempre più legato a Milagros. Finalmente sta riuscendo a creare un legame con la bambina. Intanto, Liberto vorrebbe investire nella Banca Americana come suggerito da Genoveva, ma aspetta prima che un amico di Ramon gli fornisca una relazione. Genoveva avverte il rischio che la truffa venga smascherata. Così, per evitare che Ramon possa scoprire tutto, rapisce Milagros.

Giovedì 6 agosto

La scomparsa di Milagros getta scompiglio nel villaggio. Tutti si impegnano nella sua ricerca. Genoveva, poi, ricompare insieme a lei e dice di averla semplicemente portata a prendere un gelato. Così, mentre tutti erano in cerca di Milagros, Alfredo è riuscito a sostituire la relazione sulla Banca Americana con una creata da lui e in grado di convincere gli abitanti a investire. Agustina non ce la fa più a tollerare la malattia e si getta dalla finestra. Ursula, soddisfatta, corre da Genoveva e fa sapere che il primo passo della sua vendetta è stato compiuto.

Venerdì 7 agosto

Agustina, dopo il tentato suicidio, è in condizioni gravissime. Viene portata in ospedale. Intanto si scopre che Genoveva e Ursula hanno tramato alle sue spalle. La prima ha corrotto un medico per produrre una falsa diagnosi, Ursula invece ha somministrato delle sostanze ad Agustina in modo che perdesse le forze e si convincesse di essere malata. Liberto mette a disposizione di Alfredo tutto il suo capitale.

Sabato 8 agosto

Bellita vuole stare vicino a Cinta in questo momento difficile. Così, decide di non partire per l'Argentina e organizza delle lezioni di ballo a casa sua. Fa in modo che la figlia balli insieme a Rafael. Felicia, intanto, è furiosa. Reputa sleale la concorrenza di Bellita.