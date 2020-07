Un posto al sole su Rai3: le anticipazioni degli episodi della soap in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020

Appuntamento alle ore 20.45

31 luglio 2020 a

a

a

L'appuntamento è alle ore 20:45 su Rai3 dal lunedì al venerdì. Gli appassionati della soap sanno che questa è l'ora di Un posto al sole.

Forniamo qui le anticipazioni degli episodi della prossima settimana, quelli che vanno in onda da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto. Serena e Filippo inizieranno a pensare con nostalgia ai momenti in cui erano felici insieme. Anche la figlia Irene sembrerà soffrire per la separazione e i due si chiederanno se lasciarsi sia stata la scelta giusta.

Lunedì 3 agosto 2020

Marina ha ormai un ruolo chiave ai cantieri, quindi lavora sodo per dimostrare di essere all'altezza. Fabrizio le sta vicino. Guido e Mariella si sono finalmente sposati. I due, emozionati, sono pronti a vivere la loro prima notte da marito e moglie. Tuttavia, il romanticismo viene infranto da una visita inaspettata.

Martedì 4 agosto 2020

Nico inizia a pensare che Susanna non abbia più alcuna intenzione di convolare a nozze con lui. La vede sempre più distratta. L'uomo non si sbaglia. Susanna, infatti, è attratta da Eugenio. Tuttavia, rassicura il suo futuro marito. Intanto, Mariella e Guido dovranno decidere se aiutare Massaro a riconquistare Bice.

Mercoledì 5 agosto 2020

Guido e Mariella, dopo aver riflettuto a lungo, decideranno di dare una mano a Sergio e Bice. Escogiteranno un piano per fare in modo che Bice si arrabbi con un'altra persona. Franco, goffamente, fa un errore. Senza volerlo, infatti, cancella la registrazione di un programma che Giulia aveva registrato. La giovane, che ormai passa tutta la giornata davanti alla tv, è furiosa.

Giovedì 6 agosto 2020

Serena non può fare a meno di ripensare a quando lei e Filippo erano una coppia felice. L'uomo, intanto, si prepara a trascorrere qualche giorno con Irene. Silvia pensa a un modo in cui coinvolgere Rossella e Michele nelle faccende domestiche. È stanca di dover fare tutto da sola.

Venerdì 7 agosto 2020

Irene soffre nel vedere i suoi genitori distanti. Filippo e Serena sentono sempre di più la mancanza l'uno dell'altra e per questo non sono più certi di aver fatto bene a separarsi. Susanna riesce a dare ad Eugenio un consiglio che si rivela importantissimo nelle indagini. Alberto è sempre più con le spalle al muro, fino a quando non scopre il punto debole del magistrato.