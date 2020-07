Elisabetta Gregoraci, flirt con l'ex fidanzato di Diletta Leotta? Lei smentisce su Instagram

31 luglio 2020 a

Nuovo flirt per Elisabetta Gregoraci: secondo la rivista Chi l'ex moglie di Flavio Briatore avrebbe iniziato da poco una nuova storia con Matteo Mammì, ex dirigente Sky e in passato fidanzato con Diletta Leotta. L'esclusiva del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto il giro del web. La show girl, attualmente impegnata con "Battiti - Live" su Italia1 ha però voluto smentire con una storia su Instragram.

La Gregoraci sembra concentrata sui suoi impegni professionali e di sicuro farà parte del cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip 5”, su Canale 5 a partire da metà settembre