Stasera in tv venerdì 31 luglio 2020 Rai5 (canale 23) "In scena Franca Valeri"

31 luglio 2020 a

Oggi, venerdì 31 luglio 2020, è il giorno nel quale Franca Valeri compie cento anni. Rai5 festeggia l’attrice con una programmazione dedicata all’artista e ai suoi personaggi che hanno fatto la storia della comicità al femminile nel nostro Paese. Alle 21.15, in particolare, il documentario prodotto da Rai Cultura “In scena Franca Valeri” - di Francesco D’Arma e Barbara Pozzoni, che firma anche la regia – disegna un ritratto a tutto tondo della Valeri attraverso sessant’anni di interviste rilasciate dall’attrice alla Rai, testimonianze degli artisti amici di tutta una vita e un repertorio vastissimo ed esclusivo che si intreccia in un montaggio creativo ed originale con le parole dei protagonisti, dando vita alla polifonia narrativa propria delle più innovative forme del racconto documentaristico.

Dall’infanzia all’affermazione nei primi anni ’50 con la compagnia del Teatro dei Gobbi, passando attraverso l’inferno delle leggi razziali e della Seconda Guerra mondiale e l’inspiegabile bocciatura all’Accademia d’Arte Drammatica. Da lì spicca il volo l’artista: Valeri l’attrice del nuovo teatro, Valeri la protagonista della commedia all’italiana, Valeri la sublime monologhista dei grandi varietà televisivi, Valeri la colta e raffinatissima drammaturga e scrittrice, Valeri la melomane e regista di opere liriche. E Valeri la donna: gli amori e gli affetti di una persona dotata di una classe, un’eleganza, una leggerezza e una grazia straordinarie. Al suo fianco, i suoi compagni di viaggio: Adriana Asti, l’attrice che ha condiviso con lei il palcoscenico, le tournée e i set cinematografici; Roberto Capucci, l’amico sarto-artista che ha creato i suoi abiti legandosi a lei in una profonda amicizia; Leopoldo Mastelloni, esuberante ed estroso artista del palcoscenico, compagno di lavoro in alcuni splendidi varietà di Antonello Falqui; e Frankie Hi Nrg Mc, uno dei padri dell’hip hop italiano che è riuscito ad ottenere la collaborazione di Franca Valeri in un suo album.

A seguire, lo spettacolo di e con Franca Valeri “Le donne”: un one-woman show del 1993, anche questo in prima visione, in cui l’artista ripercorre la vasta galleria dei suoi personaggi femminili, cavalli di battaglia e vere e proprie cartine di tornasole dei mutamenti e delle contraddizioni che hanno costellato il percorso di emancipazione delle donne italiane attraverso i decenni.