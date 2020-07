Ritorno al Futuro, nuovo cofanetto per la trilogia in 4k Ultra Hd: c'è anche il provino di Ben Stiller

31 luglio 2020 a

Nell'anno dei 35 anni dell'uscita del primo capitolo di Ritorno al Futuro, arriva l'edizione in 4K Ultra Hd dell'intera trilogia. Universal stava aspettando una data importante e così il 21 ottobre 2020 uscirà "Back to the Future: The Ultimate Trilogy" un cofanetto con tanti contenuti speciali, alcuni presenti nelle precedenti edizioni, altri nuovi di zecca.

Tra questi i video inediti dei provini di Ben Stiller, Kyra Sedgwick (la protagonista di The Closer), Jon Cryer (il Lex Luthor della serie Supergirl), Billy Zane (il cattivo di Titanic che nella trilogia interpreta uno della gang di Biff), Peter DeLuise (attore e regista della serie Stargate) e C. Thomas Howell, la star degli anni 80 (lo ricordate in The Hitcher e ne I ragazzi della 56ª strada?) che era stato anche considerato per il ruolo di Marty McFly.