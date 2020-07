Chiara Ferragni, foto con pancetta su Instagram: "Normalizziamo il corpo delle donne"

Il post dell'influencer fa il pieno di like

Chiara Ferragni sconvolge e conquista ancora Instagram. Scrive in un post dove appare in foto con la "pancetta": "Normalizziamo il corpo delle donne", L'influencer più famosa d'Italia da 20 milioni di follower appare così in un selfie apprezzatissimo dai fan che scatena like (davvero un pieno) e commenti.

“Un corpo normale (e tu con la tua naturalezza sei bellissima!), ma con un'anima speciale. Grazie per far vedere te stessa senza filtri e far capire che ognuna di noi è bella nella sua normalità” le ha scritto una fan. Ma i commenti sono tantissimi e tutti da leggere. Cellulite e pancetta, per la bellissima Chiara Ferragni non sono un problema.