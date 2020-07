31 luglio 2020 a

Stasera in tv, 31 luglio, su Cielo va in onda il film "Maddalena" (ore 21). Pellicola italiana del 1972, la regia è di Jerzy Kawalerowicz, nel cast ci sono Ivo Garrani, Paolo Gozlino, Lisa Gastoni, Eric Woofe.

La trama: l'avvenente Maddalena seduce un giovane sacerdote. L'uomo cerca di resistere in tutti i modi alla tentazione e, con grande forza di volontà, non tradisce i voti presi. Quando Maddalena confessa di aver ucciso il marito per poter stare con lui, accade qualcosa di inaspettato.