Stasera in tv venerdì 31 luglio 2020, su Rai Movie (canale 24) "Miracolo a Sant'Anna": la trama

Il film ambientato in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale

31 luglio 2020 a

a

a

Una prima serata su Rai Movie (canale 24) piena di emozione e suspense con “Miracolo a Sant'Anna”, in onda stasera venerdì 31 luglio alle 21.10. Il film di guerra, firmato dal grande regista Spike Lee nel 2008, tratto dal romanzo di James McBride, vede protagonisti Derek Luke, Pierfrancesco Favino, John Turturro e Joseph Gordon-Levitt.

Stasera in tv venerdì 31 luglio 2020, il film cult Sorvegliato Speciale su Rete4 con Sylvester Stallone: trama

La pellicola, secondo quanto annuncia la Rai in una nota relativa al film che andrà in onda questa sera, è ambientata in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale. A Sant'Anna di Stazzema quattro soldati afroamericani rimangono isolati dietro le linee nemiche dopo aver salvato un bambino.