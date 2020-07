Ilary Blasi, corsa in monopattino: la gonna è trasparente e il video mostra le curve di lady Totti

La moglie dell'ex della Roma sempre più seducente

Ilary Blasi regina di Instagram. In un video su IG Stories, lady Totti sfreccia in monopattino. Una corsa che si trasforma ben presto in una scena sexy. Nelle immagini la showgirl corre sul suo due ruote mettendo in mostra le curve da sballo. La gonna è infatti completamente trasparente e quando l'obiettivo la riprende di schiena, il lato B risulta perfettamente in vista. Bella e seducente, anche stavolta la moglie di Francesco Totti ha saputo come tenere incollati allo schermo i suoi fan.





Follower ai quali sta regalando una estate con trovate sensuali e simpatiche cje vengono ricambiate con apprezzamenti.