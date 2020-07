Champions League, ottavi di finale: Juventus-Lione e Barcellona-Napoli dove vederle in tv in chiaro

Le partite il 7 e l'8 agosto 2020

Aria di Champions League ed è cominciato il conto alla rovescia per i tifosi di Juventus e Napoli. Ci si prepara a vedere le partite in tv e gli appassionati le potranno ammirare in chiaro. Ne dà notizia Mediaset.

Canale 5 trasmetterà infatti le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con Juventus-Lione, per continuare sabato 8 con Barcellona-Napoli dal Camp Nou.

Per l’occasione, Mediaset scende in campo con una programmazione dedicata:

Venerdì 7 agosto, dalle ore 21.00, su Canale 5: Juventus - Lione, in diretta e in esclusiva in chiaro, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena; a seguire, sempre su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin.

Sabato 8 agosto, dalle ore 21.00, su Canale 5: Barcellona - Napoli, in diretta e in esclusiva in chiaro, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena; a seguire, sempre su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari. In collegamento da Napoli, Giorgia Rossi con Massimo Paganin. All'interno, sintesi di “Bayern Monaco - Chelsea” e analisi degli ottavi di finale del giorno precedente.

Domenica 9 agosto, in seconda serata, sul canale 20: highlights dei quattro match del ritorno degli ottavi di finale.