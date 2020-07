Diletta Leotta e Daniele Scardina, la rivelazione di Chi: "Rottura dovuta a un tradimento"

31 luglio 2020 a

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, relazione finita. Dopo un anno. I due continuano fare vacanze separate dopo l'addio anche sui rispettivi social niente trapela. “Ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere.

Diletta Leotta a cena con Zlatan Ibrahimovic: la conduttrice si consola con l'attaccante del Milan dopo King Toretto

La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione‘ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita”, fa sapere il settimanale Chi. Distrazione e grave inciampo che andrebbe tradotto in tradimento da parte di King Toretto, che la conduttroce di Dazn ha deciso di non perdonare.