Stasera in tv, 31 luglio, su Rai2 il film "Il gioco oscuro della seduzione"

Stasera in tv, 31 luglio, su Rai2 va in onda il film "Il gioco oscuro della seduzione" (ore 21,20). Prima televisiva, la pellicola è del 2018. Thriller americano, la regia è di Brian Skiba, nel cast ci sono Gina Holden, Johnny Lee e Corin Nemec.

La trama: Stephanie, madre di due figli, durante la separazione dal marito Kevin, intraprende una breve relazione con un ragazzo incontrato in un locale, come fosse la protagonista di uno dei suoi romanzi...