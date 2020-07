La Casa di Carta, la teoria sul finale della serie e il ruolo di Tokyo

31 luglio 2020 a

Conto alla rovescia per la quinta parte de "La Casa di Carta", la serie che ha riscosso un successo mondiale su Netflix. Tante le questioni in sospeso e molti sono già proiettati sul finale a prescindere dal numero di stagioni che ancora sono previste. Un fan sul social Reddit ha espresso una teoria su come secondo lui finirà La Casa di Carta. Secondo l’utente infatti l’unica sopravvissuta tra i membri della banda sarà Tokyo e l’indizio ce lo fornisce il fatto che è proprio lei la narratrice. Il fatto che sopravviva e che si metta a raccontare la sua storia però non sarebbe fine a se stesso. Infatti secondo il fan non racconterebbe la storia da dietro le sbarre per ricordare i momenti felici.

La Casa di Carta e la terza stagione, si allungano i tempi dell'inizio delle riprese. Pubblicato il libro "L'Enigma del Professore"

Un'altra teoria racconta di come Tokyo potrebbe essere il nuovo “Professore” per una nuova generazione di ladri. Con la banda formata dai figli di Stoccolma, Lisbona, ma anche Berlino e Bogotà hanno figli dai loro racconti. E c’è anche il figlio di Nairobi, che non ha mai avuto modo di conoscere veramente la madre. Senza dimenticare che Alicia Sierra, la poliziotta nuovo personaggio chiave ne La Casa di Carta, trova la base del Professore e gli punta una pistola contro. Si unirà alla banda? Il figlio che aspettà potra in futuro far parte anche lui della nuova generazione della banda? Intanto non resta che aspettare la quinta stagione.