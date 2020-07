Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy un mese dopo la rottura. Lei: "Penso di non amarlo più"

Nell'ultima puntata la situazione fra i due

Nell'ultima puntata di Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy hanno raggiunto separatamente Filippo Bisciglia.

Lui ha detto di lavorare per sistemare le cose, lei ha spiegato che "qui ho capito che l'amore non deve farti versare lacrime, che le persone non vanno tenute legate. Ciavy l'ho risentito il giorno stesso che sono tornata a casa. Ci siamo visti, ha detto che ha capito i suoi errori, che ha capito che ha sbagliato con me, è servito anche a lui. Gli credo e non gli credo perché lì dentro ha detto di non amarmi.

In un mese non può rendersi conto di amarmi. Penso abbia capito - ha detto ancora - che mi sta perdendo. Ho paura che se tornassi con lui, tornerebbe quello di prima.

Mi ha detto che mi ama e che è pronto a convivere con me ma adesso non me la sento, sono cambiata. Non penso di essere innamorata di lui".