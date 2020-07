Temptation Island 2020, Alessandro Medici non sta più con Sofia e lei in lacrime: "Ha sentito Beatrice"

La coppia di Perugia ancora protagonista con un colpo di scena

Colpo di scena alla fine dell'ultima puntata di Temptation Island 2020 su Canale 5 di giovedì 30 luglio 2020. La coppia di Perugia ancora protagonista: erano usciti insieme e invece dopo un mese sono divisi.

Il primo a parlare è Alessandro Medici. "Quanto sono tornato a casa ho avuto tanti dubbi. Alla base di un rapporto deve esserci rispetto. Quando piangevo e stavo male non sono andato ad abbracciare una delle ragazze, ho abbracciato Lorenzo. Anche le parole che ho riascoltato tante volte. Vedere tutto da casa è diverso. Prima del falò volevo lasciarla ma le bugie dette per pulirsi la coscienza non mi piacciono. Mi ha detto che l'ho massacrata mentalmente, che la trascuravo o che la cerco perché non so stare da solo o non ho alternative. Una persona che ti ama può dire certe cose? Non voglio più permettere a nessuno di farmi piangere".

Sofia raggiunge Filippo e racconta che il problema con Alessandro risiederebbe nel rapporto di lui con la famiglia: "Siamo usciti insieme, poi di colpo lui mi ha lasciata. Sto raccogliendo i cocci del mio cuore, per me è stato massacrante. Ho pensato di andare dalla sua famiglia ma non l'ho fatto. Ne ho parlato con lui che è confuso, un giorno dice che mi ama e l'altro che vuole stare da solo. L'ho cercato molto io, lui non voleva nemmeno vedermi. Ho sbagliato ma ha sbagliato anche lui. Lo amo ancora anche se sono delusa. Lui ha risentito la single Beatrice, me l'ha confermato lui. Mi sento persa, non so che pensare". La donna piange: "Non ci posso credere che sia andata così