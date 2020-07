Temptation Island 2020, Antonella Elia sfogo dopo aver lasciato Pietro: "Ferita e valuterò se perdonarlo"

Nell'ultima puntata il monologo dopo un mese

31 luglio 2020 a

a

a

Antonella Elia giorni dopo aver lasciato Pietro Delle Piane, ,chiede alla redazione di aggiungere qualcosa a quanto già detto e si presenta in un video a Temptation Island 2020 nella puntata finale di giovedì 30 luglio 2020.

"Rivedendo le puntate, mi sono trovata a essere di nuovo molto ferita e colpita. Sono consapevole - dice - del fatto che le sue parole hanno colpito non solo me, ma tante donne che come me non hanno figli. Mi è difficile elaborare e superare. So anche che una ferita non deve necessariamente portare alla vendette e alla rottura. Sono certa che si possa guarire. Pietro è molto altro rispetto a quello che avete visto, sennò non mi sarei innamorata di lui. Non può essere un programma a far conoscere quello che una persona è.

Temptation Island 2020, Pietro Delle Piane in ginocchio da Antonella Elia che lo lascia | Video

Ci vuole una vita per conoscere il proprio compagno. È chiaro che quello che avete visto e sentito non è accettabile ma la vita è la mia e non posso che essere io a decidere se posso o non posso accettare quello che ho sentito. Se deciderò di perdonare Pietro, sarà una decisione solo mia che prenderò quando sarò davvero sicura. Il perdono è un segno di forza. Spero di poter essere tanto forza per poterlo perdonare. Adesso non ci riesco e quindi ho deciso di prendere del tempo per me. Non so se rivedrò Pietro in questo periodo ma sarò io a decidere.Valuterò quanto sono in grado di perdonare. Sono divisa tra il cuore e la ragione. Adesso prevale la rabbia e la delusione, l'offesa e la dignità ferita. Pietro è molto di più, è un mondo meraviglioso. Non voglio che venga additato come un mostro perché non lo è". Poi piange: "Quello che ha fatto vedere lo ha fatto perché è un bambino. Ma nella mia vita prevarranno la forza, la dignità e l'amore".