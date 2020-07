Coronavirus, Samanta Togni e il marito Mario Russo si sottopongono al test: ecco i risultati | Video

30 luglio 2020 a

Samanta Togni, test anti Coronavirus per la già regina di Ballando con Le Stelle. Prima di lasciare Dubai, le showgirl e il marito Mario Russo si sono sottoposti al test. Samanta pubblica i risultati sulle instastorie del suo profilo Instagram. Sono negativi per lei e per suo marito. "Quindi domani si parte", esulta Samanta che non vede l'ora di rientrare in Italia.

A Dubai ha dovuto fare i conti con il grande caldo, ma evidentemente anche con un pizzico di noia per le prolungate assenze causa lavoro della sua dolce metà. Ora il rientro in Italia. E' facile che Samanta si concederà qualche altro giorno di vacanza prima di tuffarsi nella nuova stagione televisiva che quest'anno la vedrà protagonista accanto a Giancarlo Magalli.