Temptation Island 2020, Pietro Delle Piane in ginocchio da Antonella Elia che lo lascia | Video

La showgirl torna da sola e non vuole tornare indietro

Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane al falò. di confronto finale Il fidanzato della showgirl prova a farsi perdonare in ginocchio dalla compagna.

"La nostra relazione non può basarsi su una parola in più detta" ma Antonella non sente ragioni: "Mi hai fatto sentire sterile, arida, inutile, vecchia. Troppe volte ti sei arrabbiato e hai detto cose che non dovevano essere dette. Adesso l'hai fatto pubblicamente e questo non te lo perdonerò mai. Spero che tu abbia una bella vita felice ma io non sono la persona per te. Per me è finito tutto".

Temptation Island 2020, Antonella Elia lascia Pietro delle Piane: "Sei cancellato, non torno con te"

"Antonella, ho sbagliato e mi devi perdonare. Ti prego" chiede ancora lui che si rifiuta di abbandonare il programma senza la fidanzata e le chiede un'altra possibilità.

"Torna a casa con me, ti prego. Non so dove andare adesso". Lei è irremovibile: "L'idea di entrare in una camera con te mi fa ribrezzo. Non esco con te".