Temptation Island 2020, Antonella Elia lascia Pietro delle Piane: "Sei cancellato, non torno con te"

La showgirl al falò: "Sei cancellato"

30 luglio 2020 a

a

a

Antonella Elia lascia Pietro delle Piane. Al falò dell'ultima puntata di Temptation Island 2020 in onda giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5, la showgirl torna a casa da sola e rompe la relazione col fidanzato.

Temptation Island 2020, stasera giovedì 30 luglio l'ultima puntata su Canale 5: anticipazioni

"Vai da solo via da qui e non entri più in casa mia, tra un anno ne riparliamo", dice lei e chiude il rapporto dopo aver visto i comportamenti di lui.

"Non ho più la voglia di guardarti, non mi toccare", afferma lei mentre lui chiede di non troncare il rapporto perché non "ho fatto niente, che cosa ho fatto?" afferma lui. "Mi fai ribrezzo", afferma lei.