Melissa Satta adesso vuole un altro figlio da Boateng

Melissa Satta vuole un altro figlio. Ha due fratelli e sa “quanto è bello crescere insieme”. Sensazione che secondo lei deve provare anche il suo bambino, Maddox. E non importa se il prossimo figlio sarà un maschio o una femmina. A riportare le dichiarazioni di Melissa è il Settimanale Nuovo che pubblica sue foto in costume da bagno e insieme al marito, il calciatore Kevin-Prince Boateng. Anche lui vorrebbe un altro figlio. La breve separazione dei due nel 2019 ormai sembra essere davvero soltanto un ricordo. Intanto Melissa in spiaggia sfoggia un fisico da applausi grazie anche ad un super un lato B.