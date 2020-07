Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, programmi e film: cosa vedere. Temptation Island su Canale 5 e Ornella Vanoni su Rai3

Una guida alla prima serata davanti al piccolo schermo

Una guida ai programmi e film della prima serata di oggi, giovedì 30 luglio 2020. Su Rai 3 va in onda "In arte Ornella Vanoni" mentre su Canale 5 gran finale per "Temptation Island" . Trai film ecco "Scusate se esisto!" su Rai Uno e il film di fantascienza "Io, Robot" su Italia Uno.

Uno sguardo nel dettaglio alle proposte dei vari palinsesti.

Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, film d'azione Shaft su Rai Movie: la trama

Rai Uno 21:25 – Scusate se esisto! (Film commedia)

Rai Due 21:45 – Hawaii Five-0 (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – In arte Ornella Vanoni (Documentario)

Rai Movie 21:10 – Shaft (Film d'azione)

Rete 4 21:27 – I Legnanesi (Commedia teatrale)

Canale 5 21:20 – Temptation Island (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:30 – Io, robot (Film di fantascienza)

La5 21:10 – L'amore nella terra dei contrasti (Film commedia)

La7 20:35 – In onda (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Api assassine (Film di fantascienza)

Un'invasione di api molto pericolose sta causando numerose morti. Il film racconta la corsa contro il tempo per trovare l'antidoto e salvare vite umane. In particolare, la ricerca della cura sarà svolta da Karla, una giovane ragazza che vuole tentare il tutto per tutto per salvare suo padre, anche lui colpito dalla fatale puntura.

Sky Cinema Uno 21:15 – Hellboy (Film horror)