Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, film d'azione Shaft su Rai Movie: la trama

Stasera, giovedì 30 luglio su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21.10 viene mandato in onda il film d’azione “Shaft”, con Samuel L. Jackson, Christian Bale e Vanessa Williams, firmato nel 2000 dal regista americano John Singleton. Si tratta dello spinoff di "Shaft il detective" di Gordon Parks uscito nel 1971. Il detective afroamericano John Shaft, nipote del celebre investigatore, fronteggia un magnate deciso a proteggere il figlio omicida e razzista.

A seguire, alle 22.50 il film di guerra ”La sottile linea rossa” del 1998 per la regia di Terrence Malick. Un cast di altissimo livello che vede Sean Penn, John Travolta, Jim Caviezel e George Clooney dare vita a una storia particolarmente coinvolgente, tratta dal romanzo autobiografico di James Jones. Ambientato a Guadalcanal durante il secondo conflitto mondiale, il film racconta il dramma della guerra dal punto di vista di una pattuglia di soldati americani chiamati a conquistare il campo di aviazione giapponese posto sulla sommità della collina 210, in quella che diventerà nota come la battaglia del Monte Austen. La pellicola ha ricevuto l’Orso d'Oro e sette candidature agli Oscar nel 1999.