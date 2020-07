Beautiful va in vacanza dal 3 agosto 2020: cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà

La soap di Canale 5 la rivedremo il 24 agosto

Vacanze per la soap di Canale 5, Beautiful. Le vicende della famiglia Logan e degli Spencer si prendono una pausa e torneranno solo il 24 agosto. Lo stop estivo proprio adesso che ci si avvicina al momento sul destino di Beth che verrà a galla. Hope è prossima a scoprire che la figlia è viva ed è stata adottata da Steffy. Per assistere al ricongiungimento, però, dovremo attendere. Il 31 luglio andrà in onda l'ultima puntata prima della pausa.

Da lunedì 3 agosto a venerdì 21 agosto nuovo programma alle ore 13:40. Mediaset ha pensato di allungare l'appuntamento con la soap Una vita. La serie spagnola, dunque, si protrarrà dalle ore 13:40 alle ore 14:45.

Per le prossime tre settimane, il pomeriggio estivo di Canale5 sarà così composto: alle ore 13:40 doppio appuntamento con la soap Una vita. Alle ore 14:45, appuntamento con l'amatissima soap turca con Can Yaman Daydreamer – Le ali del sogno. Alle ore 15:30, infine, spazio alla soap Il segreto.