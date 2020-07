Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, la serie Hawaii Five 0 su Rai2: anticipazioni

30 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 30 luglio 2020 su Rai 2, viene programmato in prima serata Hawaii Five 0. Si tratta di una serie tv molto seguita. Veniamo alle anticipazioni. Il ritrovamento di resti umani nel forno di un crematorio porta la Five-0 a sospettare che possa trattarsi di un caso di omicidio.

Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, film Io Robot su Italia1: trama e cast

La vittima è infatti un investigatore privato che lavorava su casi pericolosi e per trovare l'assassino la squadra deve scoprire su cosa stava indagando al momento della sua morte. Nel frattempo, McGarrett e Danny gestiscono l'adozione di un gatto che una loro vecchia conoscenza ha ricevuto in eredità.