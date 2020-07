Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, film Io Robot su Italia1: trama e cast

30 luglio 2020 a

Appuntamento in tv col film Io, Robot in onda stasera giovedì 30 luglio 2020 in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.

Nell'anno 2035 la tecnologia ed i robot sono ormai parte della vita quotidiana.

L'investigatore Del Spooner deve indagare sull'omicidio del dottor Alfred Lanning, uno scienziato della U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti si affidano ai robot, il detective Del Spooner non si fida molto di loro.

La pellicola è ispirata all'antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov. Nel cast del film troviamo Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk e James Cromwell.