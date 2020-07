Patty Pravo, la foto sexy in maglietta bagnata al mare: pazza idea a 72 anni

30 luglio 2020 a

Patty Pravo senza freni. La cantante rende bollente Instagram con una fotografia al mare in maglietta bagnata. "Pazza idea" a 72 anni, che l'eterna ragazza del Piper dimostra di non sentire. Il fascino di Patty Pravo si mantiene ancora e i fan la riempiono di like e commenti. Eccola nello scatto postato sulla pagina Instagram ufficiale con solo una maglietta bianca bagnata indosso.

Carismatica ed affascinante, Patty Pravo ha attraversato quarant'anni di musica leggera italiana, cambiando la sua immagine più volte, ma senza mai compromettere una personalità unica.

E lei continua a non smentirsi in questa estate 2020 con una foto al mare che scatena il web.