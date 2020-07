Laura Chiatti si confessa: non sa stare senza due programmi tv di Canale 5

30 luglio 2020 a

a

a

Laura Chiatti dichiara amore a due programmi tv Mediaset: Uomini e Donne e Temptation Island che proprio stasera, giovedì 30 luglio 2020, chiude una fortunata edizione con l'ultima puntata su Canale 5.

Uomini e donne non va in onda in questo periodo estivo e l'attrice umbra, moglie di Marco Bocci, dice di sentirne la mancanza.

Laura Chiatti, frase d'amore e lato B da urlo in bella mostra in spiaggia

Laura spiega in una intervista rilasciata a "Chi", che “in estate muoio un po’ senza “Uomini e Donne”. Voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso! (…) Io amo Gemma perché ho amiche che a 40 anni sono disilluse mentre lei, a 70, è ancora così carica. Quando la guardo penso che il bello debba ancora venire”.

Su temptation Island, dice: “Mi ha appassionata molto la coppia formata da Ciavy e Valeria, erano comici e drammatici al tempo stesso, nessuno dei due ha mai detto una cosa bella dell’altro. Ho fatto il tifo per Valeria, ho cercato di rispondere attraverso di lei a una domanda che mi insegue da anni: come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi li apposta per tentarti?"