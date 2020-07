Stasera in tv giovedì 30 luglio 2020, Scusate se esisto con Cortellesi, Bova e Bocci su Rai 1

30 luglio 2020 a

Appuntamento televisivo in prima serata su Rai1 col divertimento. Viene infatti proposta stasera, giovedì 30 luglio alle 21.25, la commedia "Scusate se esisto!" con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci.

La trama del film che va in onda sulla rete ammiraglia della Rai, prevede che dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro, però, si rivelerà presto difficile fino al giorno in cui incontrerà Francesco con il quale darà avvio ad una strampalata convivenza che li porterà a mettere in discussione anche la loro identità.